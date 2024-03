Börse Zürich in Grün: SLI mittags mit Gewinnen

Am Freitag notiert der SLI um 12:10 Uhr via SIX 0,19 Prozent stärker bei 1 870,39 Punkten. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,174 Prozent auf 1 870,06 Punkte an der Kurstafel, nach 1 866,82 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 1 877,07 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 865,50 Punkten.

So entwickelt sich der SLI im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,123 Prozent. Der SLI lag noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 1 797,22 Punkten. Der SLI stand noch vor drei Monaten, am 01.12.2023, bei 1 720,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der SLI bei 1 762,34 Punkten.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 6,06 Prozent. Das SLI-Jahreshoch steht derzeit bei 1 877,07 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern markiert.

SLI-Top-Flop-Liste

Unter den Top-Aktien im SLI befinden sich aktuell UBS (+ 1,71 Prozent auf 25,64 CHF), Holcim (+ 1,47 Prozent auf 73,16 CHF), Sandoz (+ 1,20 Prozent auf 27,79 CHF), Swatch (I) (+ 1,10 Prozent auf 210,90 CHF) und Temenos (+ 1,09 Prozent auf 67,02 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Kühne + Nagel International (-13,04 Prozent auf 258,80 CHF), ams (-4,64 Prozent auf 1,28 CHF), Logitech (-1,10 Prozent auf 77,12 CHF), Lonza (-0,80 Prozent auf 458,30 CHF) und Sonova (-0,48 Prozent auf 271,00 CHF).

SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 10 275 039 Aktien gehandelt. Die Nestlé-Aktie macht im SLI mit 251,498 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Blick

Die Swiss Re-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den SLI-Werten inne. Die Swiss Re-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,02 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

