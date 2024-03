Börse Zürich: SLI zeigt sich nachmittags fester

Um 15:42 Uhr geht es im SLI im SIX-Handel um 0,63 Prozent nach oben auf 1 877,76 Punkte. Zuvor ging der SLI 0,024 Prozent stärker bei 1 866,53 Punkten in den Mittwochshandel, nach 1 866,09 Punkten am Vortag.

Der SLI erreichte am Mittwoch sein Tagestief bei 1 866,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 1 879,63 Punkten lag.

SLI seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,184 Prozent. Der SLI lag vor einem Monat, am 06.02.2024, bei 1 805,76 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wies der SLI 1 734,80 Punkte auf. Der SLI wies vor einem Jahr, am 06.03.2023, einen Stand von 1 782,87 Punkten auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 6,48 Prozent. Das SLI-Jahreshoch liegt derzeit bei 1 879,63 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 742,94 Zählern verzeichnet.

Top und Flops heute

Die Gewinner-Aktien im SLI sind aktuell ams (+ 3,49 Prozent auf 1,41 CHF), VAT (+ 3,17 Prozent auf 442,70 CHF), Logitech (+ 2,25 Prozent auf 77,12 CHF), Lindt (+ 2,03 Prozent auf 11 050,00 CHF) und Givaudan (+ 1,81 Prozent auf 3 767,00 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Temenos (-1,23 Prozent auf 65,88 CHF), Sonova (-0,25 Prozent auf 275,30 CHF), Swatch (I) (-0,24 Prozent auf 208,90 CHF), Holcim (-0,19 Prozent auf 73,42 CHF) und Schindler (-0,13 Prozent auf 230,50 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Die ams-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im SLI auf. 6 106 917 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Im SLI macht die Nestlé-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 250,762 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Titel im Blick

Im SLI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,47 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Swiss Re-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at