Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: LUS-DAX schlussendlich wenig bewegt

Der LUS-DAX zeigte sich am ersten Tag der Woche kaum verändert.

Der LUS-DAX schloss nahezu unverändert (plus 0,00 Prozent) bei 17 753,50 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Montag bei 17 676,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 17 830,50 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Jahresbeginn

Noch vor einem Monat, am 12.07.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 714,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, notierte der LUS-DAX bei 18 767,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 11.08.2023, den Stand von 15 844,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 6,03 Prozent. Bei 18 888,50 Punkten markierte der LUS-DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX befinden sich aktuell Hannover Rück (+ 5,23 Prozent auf 227,40 EUR), RWE (+ 1,70 Prozent auf 32,36 EUR), Rheinmetall (+ 1,41 Prozent auf 546,00 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,01 Prozent auf 439,20 EUR) und Commerzbank (+ 0,93 Prozent auf 12,42 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Sartorius vz (-2,90 Prozent auf 241,10 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,32 Prozent auf 29,07 EUR), Beiersdorf (-1,11 Prozent auf 124,55 EUR), adidas (-1,03 Prozent auf 212,40 EUR) und Porsche (-0,97 Prozent auf 65,68 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Die Aktie im LUS-DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Commerzbank-Aktie. 5 050 844 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 221,542 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Werte im Blick

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Unter den Aktien im Index zeigt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at