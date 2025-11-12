Brenntag Aktie
WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0
|Keine Aufspaltung
|
12.11.2025 12:03:49
Brenntag-Aktie von Zahlen beflügelt: Schwierige Marktbedingungen drücken auf Prognose - Stellenabbau
"Meine ersten Monate waren von schwierigen Marktbedingungen geprägt, ohne dass kurzfristig Anzeichen für eine Verbesserung zu erkennen waren", sagte Birgersson laut der Mitteilung. "Wir müssen Brenntag im Kern stärken, weshalb wir zentrale Strukturen optimieren und vereinfachen sowie unsere Kostenbasis verbessern."
Im Zeitraum Juli bis September sank der Umsatz um 8,6 Prozent auf 3,72 Milliarden Euro, wie Brenntag weiter mitteilte. Das operative EBITA lag mit 243 Millionen Euro um 13,6 Prozent unter dem Vorjahreswert. Der Nettogewinn nach Steuern und Dritten ging von 118,2 Millionen Euro im Vorjahresquartal auf 113,1 Millionen Euro zurück. Je Aktie verdiente Brenntag mit 78 Cent 4 Cent weniger.
Analysten hatten im Konsens einen Umsatz von 3,82 Milliarden, ein operatives EBITA von 239 Millionen Euro und einen Nettogewinn von 102 Millionen bzw 0,71 Euro pro Aktie erwartet.
Für das Gesamtjahr 2025 erwartet Brenntag nun ein operatives EBITA "in Richtung des unteren Endes der Bandbreite" von 950 Millionen Euro bis 1,05 Milliarden Euro, wie der Konzern mitteilte.
Brenntag-Aktie nach Zahlen stark
Die Aktien von Brenntag haben am Mittwoch von recht ordentlichen Geschäftszahlen profitiert. Evonik und LANXESS fielen hingegen auf neue Tiefs.
Die Papiere des Chemiehändlers Brenntag klettern via XETRA-Handelsstart zeitweise 5,14 Prozent auf 49,52 Euro. Die Ergebnisse des dritten Quartals seien besser als befürchtet, kommentierte Analyst Chetan Udeshi von JPMorgan.
Auch in einer ansonsten sehr pessimistischen Branchenanalyse des Barclays-Experten Gaurav Jain kommt Brenntag vergleichsweise gut weg. Er hält den europäischen Chemiesektor für strukturell angeschlagen, Chemikalienhändler findet er allerdings vergleichsweise gut.
DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)
