Brenntag SE-Aktie: Hold-Bewertung durch Deutsche Bank AG

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler dürfte für das vierte Quartal einen Ergebnisrückgang (Ebita) von 7 Prozent ausweisen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit liege er unter der Konsensschätzung.

Die Aktie legte um 10:12 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 50,12 EUR zu. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8,22 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 28 255 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier fiel seit Beginn des Jahres 2025 um 10,2 Prozent. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

