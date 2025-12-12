Brenntag Aktie

WKN DE: A1DAHH / ISIN: DE000A1DAHH0

12.12.2025 09:39:58

Brenntag SE Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Brenntag von 49 auf 46 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Chemikalienhändler dürfte für das vierte Quartal einen Ergebnisrückgang (Ebita) von 7 Prozent ausweisen, schrieb Tristan Lamotte in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Damit liege er unter der Konsensschätzung./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Brenntag SE Hold
Unternehmen:
Brenntag SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
46,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
49,99 € 		Abst. Kursziel*:
-7,98%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
50,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,37%
Analyst Name::
Tristan Lamotte 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

