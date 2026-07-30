FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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30.07.2026 19:34:26
British Airways flight called mayday on approach to Heathrow
The call was made on an Airbus A320 flying from Dusseldorf airport in Germany on 6 July following two stall warnings.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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