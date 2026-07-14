NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 450 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Für die IAG ist er mit Blick auf 2027 optimistischer als der Konzern. Die Aussichten für die Transatlantikrouten ab London Heathrow blieben im zweiten Halbjahr gut./ag/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST

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