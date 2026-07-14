International Consolidated Airlines Aktie
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WKN DE: A1H6AJ / ISIN: ES0177542018
International Consolidated Airlines Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für International Airlines Group von 450 auf 530 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Patrick Creuset passte seine Schätzungen für die Airline-Holding und die Lufthansa vor den Halbjahreszahlen an. Für die IAG ist er mit Blick auf 2027 optimistischer als der Konzern. Die Aussichten für die Transatlantikrouten ab London Heathrow blieben im zweiten Halbjahr gut./ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 21:36 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: International Consolidated Airlines S.A. Buy
|
Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
5,30 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4,49 £
|
Abst. Kursziel*:
17,96%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4,56 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
16,25%
|
Analyst Name::
Patrick Creuset
|
KGV*:
-
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