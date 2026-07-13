FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für International Airlines Group nach angepassten Schätzungen für den Passagierumsatz pro angebotenem Sitzplatzkilometer von 540 auf 645 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die durch den immer wieder aufflammenden Konflikt im Nahen Osten verursachte Volatilität erschwere eine präzise Prognose des diesjährigen Gewinns, schrieb Jaime Rowbotham in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Der Experte ist dennoch zuversichtlich, dass die Marge der Fluggesellschaft im Zielbereich bleiben wird./rob/la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 08:09 / CET





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