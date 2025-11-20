Siemens Energy Aktie

WKN DE: ENER6Y / ISIN: DE000ENER6Y0

Papier unter der Lupe 20.11.2025 14:44:00

Buy für Siemens Energy-Aktie nach Goldman Sachs Group Inc.-Analyse

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der Siemens Energy-Aktie durch Goldman Sachs Group Inc..

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Energy mit einem Kursziel von 124 Euro auf "Buy" belassen. Der Kapitalmarkttag habe Aktienrückkäufe zur Anlagestory dazu geschrieben, schrieb Ajay Patel am Donnerstagmittag. Er sprach von weiteren positiven Neuigkeiten nach dem Ausblick und der avisierten Wiederaufnahme von Dividendenzahlungen in der Vorwoche.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Siemens Energy-Aktie zur Zeit der Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Energy-Papiere um 14:27 Uhr 3,4 Prozent. Infolgedessen zeigt der Anteil noch Luft nach oben: 10,03 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1 723 527 Siemens Energy-Aktien. Seit Jahresbeginn 2025 ging es für das Papier um 123,7 Prozent aufwärts. Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 11.02.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2025 / 11:39 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Siemens Energy AG

