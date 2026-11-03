IONOS Aktie
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
|
03.11.2026 17:26:00
Bye-bye Microsoft: Nextcloud und Ionos starten Bildungsplattform für Schulen
Microsoft und Google sollen im Schulalltag künftig weniger selbstverständlich sein: Sechs Bundesländer setzen auf eine Open-Source-Plattform.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IONOS
|
04.11.26
|Zuversicht in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
04.11.26
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
29.10.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|35,74
|3,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: ATX letztendlich stark -- DAX schließt weit im Plus -- US-Börsen deutlich höher -- Asiens Börsen schlussendlich uneins
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt zeigten sich am Mittwoch deutlich in Grün. Die US-Börsen verzeichneten einen kräftigen Zuwachs. Die Börsen in Fernost entwickelten sich zur Wochenmitte uneinheitlich.