IONOS Aktie
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WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Overweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Ionos von 36 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Webhoster bleibe auf einem immer steileren Wachstumspfad, schrieb Andrew Ross am Donnerstag nach dem Quartalsbericht. Er hofft auf einen Kapitalmarkttag Anfang 2027, der dann den Beitrag von KI näher beleuchten dürfte./ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 22:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Overweight
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
36,72 €
|
Abst. Kursziel*:
14,38%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
36,86 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
13,94%
|
Analyst Name::
Andrew Ross
|
KGV*:
-
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