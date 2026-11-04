IONOS Aktie
|33,30EUR
|-1,30EUR
|-3,76%
WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1
IONOS Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 36 auf 38 Euro angehoben, die Aktien des Webhosters aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Geschäftsdynamik sei eingepreist, schrieb Gustav Froberg in seiner Neueinstufung vom Dienstag. Er geht zwar davon aus, dass Ionos künftig stark von der Implementierung seiner KI-Suite sowie dem Thema Digitale Souveränität profitieren wird. Der bessere Weg, um darauf zu setzen, ist seiner Ansicht nach aber derzeit die Aktie der Mutter United Internet./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: IONOS Hold
|
Unternehmen:
IONOS
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
34,78 €
|
Abst. Kursziel*:
9,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
33,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14,11%
|
Analyst Name::
Gustav Froberg
|
KGV*:
-
Nachrichten zu IONOS
|
03.11.26
|Schwacher Handel: TecDAX fällt schlussendlich (finanzen.at)
|
03.11.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: TecDAX liegt im Minus (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel: MDAX verbucht nachmittags Gewinne (finanzen.at)
|
03.11.26
|XETRA-Handel MDAX notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|Zuversicht in Frankfurt: Das macht der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
29.10.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: mittags Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
29.10.26
|XETRA-Handel: MDAX zeigt sich am Donnerstagmittag fester (finanzen.at)
|
29.10.26
|TecDAX-Titel IONOS-Aktie: So viel Gewinn hätte ein IONOS-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu IONOS
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|26.10.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|10.08.26
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|07.08.26
|IONOS Overweight
|Barclays Capital
|07.08.26
|IONOS Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.08.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|13.05.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|27.04.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|19.03.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|IONOS Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|IONOS
|34,58
|-0,06%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|Unilever Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Evonik Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|03.11.26
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Eni Buy
|UBS AG
|03.11.26
|BP Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|03.11.26
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|03.11.26
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|03.11.26
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|03.11.26
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG