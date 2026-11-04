IONOS Aktie

33,30EUR -1,30EUR -3,76%
IONOS ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E00M / ISIN: DE000A3E00M1

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04.11.2026 07:08:09

IONOS Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Ionos von 36 auf 38 Euro angehoben, die Aktien des Webhosters aber nach ihrem guten Lauf von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Die Geschäftsdynamik sei eingepreist, schrieb Gustav Froberg in seiner Neueinstufung vom Dienstag. Er geht zwar davon aus, dass Ionos künftig stark von der Implementierung seiner KI-Suite sowie dem Thema Digitale Souveränität profitieren wird. Der bessere Weg, um darauf zu setzen, ist seiner Ansicht nach aber derzeit die Aktie der Mutter United Internet./rob/ag/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 17:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: IONOS Hold
Unternehmen:
IONOS 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
34,78 € 		Abst. Kursziel*:
9,26%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
33,30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
14,11%
Analyst Name::
Gustav Froberg 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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26.10.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
10.08.26 IONOS Kaufen DZ BANK
07.08.26 IONOS Overweight Barclays Capital
07.08.26 IONOS Neutral UBS AG
07.08.26 IONOS Buy Deutsche Bank AG
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Aktien in diesem Artikel

IONOS 34,58 -0,06% IONOS

Aktuelle Aktienanalysen

07:20 Evonik Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:16 Lufthansa Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:15 Ryanair Outperform RBC Capital Markets
07:08 IONOS Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:07 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Hennes & Mauritz AB Underweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Ferrari Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 Unilever Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.26 Evonik Halten DZ BANK
03.11.26 HUGO BOSS Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 DocMorris Hold Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 AstraZeneca Kaufen DZ BANK
03.11.26 Lufthansa Halten DZ BANK
03.11.26 TeamViewer Kaufen DZ BANK
03.11.26 Apple Verkaufen DZ BANK
03.11.26 CA Immobilien neutral Deutsche Bank AG
03.11.26 Intesa Sanpaolo Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
03.11.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Eni Buy UBS AG
03.11.26 BP Buy UBS AG
03.11.26 Deutsche Börse Neutral UBS AG
03.11.26 London Stock Exchange Buy UBS AG
03.11.26 Apple Underweight Barclays Capital
03.11.26 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
03.11.26 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.26 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
03.11.26 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
03.11.26 Visa Kaufen DZ BANK
03.11.26 CTS Eventim Buy UBS AG
03.11.26 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
03.11.26 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
03.11.26 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
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