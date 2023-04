Carl Zeiss Meditec-Aktie verliert kräftig: Carl Zeiss Meditec muss Gewinnrückgang verbuchen

Die Prognosespanne für die operative Marge gibt der Medizintechnik-Konzern laut Mitteilung nun mit 17 bis 20 Prozent an. Bisher wurde für die zwölf Monaten per Ende September eine EBIT-Rendite von 19 bis 21 Prozent erwartet nach 20,9 Prozent im Vorjahr. Der Umsatz dürfte ungefähr 2,1 Milliarden Euro betragen, was dem bisherigen Ziel eines Wachstums mindestens etwa auf dem Niveau der zugrundeliegenden Märkte entspreche. Bisher hatte das Unternehmen keine quantitative Umsatzprognose gegeben.

Im zweiten Geschäftsquartal kletterte der Umsatz den Angaben zufolge auf 504 Millionen von 445 Millionen Euro. Das EBIT sank dagegen um rund ein Fünftel auf 83,6 Millionen Euro, der Gewinn je Aktie auf 0,69 von 1,01 Euro. Grund für den Gewinnrückgang seien unter anderem höhere Beschaffungskosten, steigende Lohnkosten und ein schwächerer Produktmix, so das Unternehmen aus Jena.

Der Auftragseingang im Gerätegeschäft habe sich im ersten Halbjahr wie auch im zweiten Quartal rückläufig entwickelt. "Aus Sicht der Unternehmensleitung sind hierfür primär die weiterhin langen Lieferzeiten vieler Produkte infolge der angespannten globalen Lieferketten verantwortlich", so Carl Zeiss Meditec. Hierdurch verzögerten sich auch Preisanpassungen.

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec bricht am Mittwoch auf XETRA zeitweise um 6,95 Prozent auf 115,15 Euro ein. Im Tagestief rutschten die Papiere des Technologiekonzerns um fast zehn Prozent auf den niedrigsten Stand seit Dezember vergangenen Jahres. Der Handel mit den Aktien war nach der Mitteilung des Unternehmens auf XETRA zweimal ausgesetzt worden.

