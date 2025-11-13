Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Rentables Carl Zeiss Meditec-Investment?
|
13.11.2025 10:04:25
TecDAX-Wert Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Vor 1 Jahr wurden Carl Zeiss Meditec-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Carl Zeiss Meditec-Aktie an diesem Tag 57,65 EUR wert. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investiert, befänden sich nun 17,346 Carl Zeiss Meditec-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 12.11.2025 756,29 EUR wert, da der Schlussstand 43,60 EUR betrug. Aus 1 000 EUR wurden somit 756,29 EUR, was einer negativen Performance von 24,37 Prozent entspricht.
Carl Zeiss Meditec wurde jüngst mit einem Börsenwert von 3,72 Mrd. Euro gelistet. Die Erstnotiz der Carl Zeiss Meditec-Aktie fand am 22.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Carl Zeiss Meditec-Papiers wurde der Erstkurs mit 34,50 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
