Chinas Pkw-Absatz mit alternativen Antrieben im Aufwind

In China wachsen die Verkäufe von Pkw mit alternativen Antrieben weiter stark.

Die Auslieferungen stiegen im November um knapp 40 Prozent auf 841 000 Fahrzeuge im Vergleich zum Vorjahr, wie der Branchenverband PCA am Freitag in Peking mitteilte. Dabei stiegen die Verkäufe des E-Auto-Herstellers Tesla um fünf Prozent auf 65.504 Fahrzeuge, wie aus den PCA-Daten hervorgeht. Hier dürften aber auch Kunden wegen angekündigter Preiserhöhung des Unternehmens Bestellungen vorgezogen haben.

Insgesamt stiegen die Pkw-Verkäufe im November um gut ein Viertel auf 2,658 Millionen Fahrzeuge. Im Vergleich zum Vormonat lag das Plus bei 2,4 Prozent. Vor einem Jahr hatten erneute Lockdowns in der Volksrepublik die Pkw-Nachfrage noch massiv gedämpft. Die PCA hatte bereits am Mittwoch vorläufige Daten vorgelegt.

PEKING (dpa-AFX)