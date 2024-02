Commerzbank-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. vergibt Bewertung

Goldman Sachs Group Inc. hat die Commerzbank-Aktie genauestens unter die Lupe genommen. Hier sind die daraus resultierenden Ergebnisse.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Commerzbank von 13,70 auf 13,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Chris Hallam aktualisierte mit Blick auf die jüngsten Zahlen sowie die Unternehmensziele seine Schätzungen. Das Geldhaus habe im Schlussquartal 2023 mit dem Nettoergebnis positiv überrascht und die Prognose für den Zinsüberschuss für 2024 angehoben, dafür aber für 2025 gesenkt, heißt es in einer am Montag vorliegenden Studie.

Aktienbewertung im Detail: Die Commerzbank-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die Commerzbank-Aktie wies um 08:42 Uhr Verluste aus. Im Tradegate-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,76 EUR abwärts. Hiermit hat das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 24,54 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt wechselten 28 086 Commerzbank-Aktien den Besitzer. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2024 um 0,2 Prozent aufwärts. Die Quartalsbilanz für Q1 2024 wird am 15.05.2024 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2024 / 17:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.