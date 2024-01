Commerzbank-Analyse: DZ BANK verleiht Commerzbank-Aktie Kaufen in jüngster Analyse

Die DZ Bank hat die Einstufung für Commerzbank vor Quartalszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 13,60 Euro belassen. Rückstellungen für auf Schweizer Franken lautende Kredite dürften das Jahresende verhageln, schrieb Analyst Timo Dums in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Anleger dürften jedoch mehr an den Zielen für den Zinsüberschuss im Jahr 2024 interessiert sein./bek/mis





Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:42 Uhr 1,3 Prozent im Plus bei 10,74 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 3 349 848 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2024 0,2 Prozent ein.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

