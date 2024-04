Continental-Aktie-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet mit Hold

Deutsche Bank Research hat Continental nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 80 Euro belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe die Markterwartungen für das erste Quartal insbesondere im Zuliefergeschäft verfehlt, schrieb Analyst Tim Rokossa in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Dennoch halte das Unternehmen an den Jahreszielen fest, die nun insbesondere für das Zuliefergeschäft noch ehrgeiziger als bisher erschienen. Vom zweiten Quartal erwartet Rokossa nicht viel. Daher hänge die Erreichung des Ausblicks stark von der zweiten Jahreshälfte ab.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Continental-Aktie am Tag der Analyse

Der Continental-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 10:17 Uhr verlor das Papier 4,5 Prozent auf 62,56 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 27,88 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 244 290 Continental-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2024 fiel die Aktie um 18,7 Prozent zurück. Am 08.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

