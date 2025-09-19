Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Analyse im Blick
|
19.09.2025 14:07:45
Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG
Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental anlässlich der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von 80 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die strategischen Schritte des künftig reinen Reifenherstellers Continental samt der geplanten Trennung von der Kunststofftechniksparte Contitech böten Anlegern eine überzeugende Cash-Rendite-Geschichte, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige die Ausgliederung, moderate Prognoseanpassungen und einen höheren Branchenbewertungsmultiplikator für ContiTech.
Aktieninformation im Fokus: Die Continental-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung
Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:51 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 56,46 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 11,58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 482 747 Continental-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 18,8 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|56,40
|-2,08%
