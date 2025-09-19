Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Continental-Analyse im Blick 19.09.2025 14:07:45

Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Continental-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG

Die Continental-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genauestens untersucht. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental anlässlich der Abspaltung der Autozuliefersparte Aumovio von 80 auf 63 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die strategischen Schritte des künftig reinen Reifenherstellers Continental samt der geplanten Trennung von der Kunststofftechniksparte Contitech böten Anlegern eine überzeugende Cash-Rendite-Geschichte, schrieb Christoph Laskawi in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel berücksichtige die Ausgliederung, moderate Prognoseanpassungen und einen höheren Branchenbewertungsmultiplikator für ContiTech.

Aktieninformation im Fokus: Die Continental-Aktie ausführlich analysiert am Tag der Deutsche Bank AG-Empfehlung

Die Continental-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:51 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 56,46 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 11,58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 482 747 Continental-Aktien umgesetzt. Die Aktie kletterte auf Jahressicht 2025 um 18,8 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.09.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten

Analysen zu Continental AGmehr Analysen

13:16 Continental Hold Deutsche Bank AG
12:56 Continental Underperform Bernstein Research
12:06 Continental Buy UBS AG
08:30 Continental Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Continental AG 56,40 -2,08% Continental AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 37
14.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 37: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
13.09.25 KW 37: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
12.09.25 KW 37: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach Leitzinssenkung durch die Fed: ATX leichter -- DAX etwas tiefer -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich zum Wochenschluss tiefer, während auch der deutsche Leitindex etwas nachgibt. Am Freitag gingen die führenden Börsen Asiens nach der Fed-Zinssenkung mehrheitlich schwächer aus dem Handel.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen