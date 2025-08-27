Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Käufer gefunden
|
27.08.2025 21:25:00
Continental-Aktie schwächelt - Verkauf von OESL-Sparte an Regent
Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt kartellrechtlicher Genehmigungen.
Der Verkauf ist Teil der Strategie von Contitech, sich künftig stärker auf Industriekunden zu konzentrieren. "Contitech wird künftig ein eigenständiger Spezialist für Materiallösungen mit starkem Industriefokus", sagte Continental-Vorstandsmitglied Philip Nelles. "Mit der Umsetzung des Verkaufs von OESL wird Contitech rund 80 Prozent seines Umsatzes mit Industriekunden erwirtschaften."
Contitech wiederum soll kommendes Jahr verkauft werden, wie Continental im Juni anlässlich seines Kapitalmarkttages angekündigt hatte.
Tesla, Apple, NVIDIA & Co.: Diese Aktien hielt die Deutsche Bank im 2. Quartal 2025
Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Continental angesichts des Verkaufs der Schlauchleitungssparte auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Anfang August habe das Management angedeutet, dass der Verkauf vor dem Ende des dritten Quartals erfolgen könnte, schrieb David Lesne in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er geht davon aus, dass die finanziellen Auswirkungen auf den Barmittelfluss begrenzt bleiben. Das Geschäft werde sich aber margensteigernd bei Contitech auswirken.
Die Continental-Aktie gibt im Tradegate-Handel zeitweise 2,06 Prozent auf 75,14 Euro nach.
DOW JONES / dpa-AFX
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
21:19
|ANALYSE-FLASH: UBS belässt Continental auf 'Buy' - Ziel 100 Euro (dpa-AFX)
|
18:21
|Continental verkauft Schlauchleitungssparte an US-Unternehmen Regent (dpa-AFX)
|
17:59