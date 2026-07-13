Continental-Analyse: Bernstein Research stuft Aktie mit Market-Perform ein

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Continental mit einem Kursziel von 73 Euro auf "Market-Perform" belassen. Vor der Quartalsberichtssaison der europäischen Reifenhersteller sieht Harry Martin deren Aktien weiter als ein Muss in den Depots der Anleger. Daran änderten auch seine Erwartungen für die Volumina nichts, die er an die schwächeren jüngsten Branchendaten und den zu erwartenden Gegenwind seitens der Rohstoffkosten im zweiten Halbjahr angepasst habe, betonte er am Freitag in seinem Ausblick. Denn beim letzten größeren Kostenanstieg seien die Papiere überdurchschnittlich gelaufen und hätten Spitzenbewertungen erreicht. Martin empfiehlt Michelin, Pirelli und Bridgestone weiter mit "Outperform". Bei Continental sieht er indes Risiken und das verbleibende Reifengeschäft mit einem kleinen Aufschlag gegenüber Michelin angemessen bewertet.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Continental-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die Continental-Aktie wies um 13:24 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 72,78 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 0,30 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Continental-Aktien beläuft sich auf 42 617 Stück. Auf Jahressicht 2026 kletterte das Papier um 11,8 Prozent.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2026 / 17:57 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.07.2026 / 04:00 / UTC





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