Continental Aktie

74,12EUR -1,64EUR -2,16%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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06.07.2026 13:34:12

Continental Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Continental mit einem Kursziel von 75 Euro auf "Buy" belassen. Der Verkaufspreis für Contitech und die daraus resultierenden Erlöse lägen im Rahmen der Erwartungen, schrieb Michael Aspinall am Montag. Die Bewertung erscheine attraktiv./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 05:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,50 € 		Abst. Kursziel*:
0,67%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
74,12 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,19%
Analyst Name::
Michael Aspinall 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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