NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz für Analysten resümierte Harry Martin in seinem am Mittwochabend vorliegenden Ausblick: Die Margen im zweiten Quartal dürften innerhalb der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Prozent liegen, wenngleich der Umsatz voraussichtlich leicht unter dem aktuellen Marktkonsens bleiben werde./ck/rob/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:59 / UTC





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