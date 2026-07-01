Continental Aktie

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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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01.07.2026 19:19:44

Continental Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz für Analysten resümierte Harry Martin in seinem am Mittwochabend vorliegenden Ausblick: Die Margen im zweiten Quartal dürften innerhalb der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Prozent liegen, wenngleich der Umsatz voraussichtlich leicht unter dem aktuellen Marktkonsens bleiben werde./ck/rob/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:59 / UTC


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
66,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
72,32 € 		Abst. Kursziel*:
-8,74%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
72,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,99%
Analyst Name::
Harry Martin 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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