Continental Aktie
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WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental vor den am 4. August erwarteten Quartalszahlen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 66 Euro belassen. Nach einer Telefonkonferenz für Analysten resümierte Harry Martin in seinem am Mittwochabend vorliegenden Ausblick: Die Margen im zweiten Quartal dürften innerhalb der Prognosespanne von 11,0 bis 12,5 Prozent liegen, wenngleich der Umsatz voraussichtlich leicht unter dem aktuellen Marktkonsens bleiben werde./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2026 / 16:59 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
72,32 €
|
Abst. Kursziel*:
-8,74%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
72,52 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8,99%
|
Analyst Name::
Harry Martin
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KGV*:
-
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