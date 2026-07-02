Continental Aktie
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|3,72%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Managements zu den am 4. August anstehenden Quartalszahlen im Rahmen einer Investorenveranstaltung des Reifenkonzerns sollten nicht viel an den Konsensschätzungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Buy
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Unternehmen:
Continental AG
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Analyst:
UBS AG
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Kursziel:
90,00 €
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Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
75,12 €
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Abst. Kursziel*:
19,81%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
75,20 €
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Abst. Kursziel aktuell:
19,68%
|
Analyst Name::
David Lesne
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KGV*:
-
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