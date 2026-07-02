Continental Aktie

75,20EUR 2,70EUR 3,72%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
02.07.2026 13:22:48

Continental Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Continental auf "Buy" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Vorab-Aussagen des Managements zu den am 4. August anstehenden Quartalszahlen im Rahmen einer Investorenveranstaltung des Reifenkonzerns sollten nicht viel an den Konsensschätzungen für 2026 ändern, schrieb David Lesne in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung./rob/gl/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 17:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
75,12 € 		Abst. Kursziel*:
19,81%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
19,68%
Analyst Name::
David Lesne 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Continental AG

mehr Nachrichten