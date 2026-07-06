Continental Aktie

74,38EUR -1,38EUR -1,82%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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06.07.2026 06:31:17

Continental Overweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Continental mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Overweight" belassen. Mit der Unterzeichnung des vereinbarten Verkaufs von Contitech an Lone Start Funds schließe das Unternehmen seine strategische Neuausrichtung mit dem Fokus auf das Reifengeschäft ab, schrieb Jose Asumendi am Sonntag. Der Verkaufspreis liege am oberen Ende der Erwartungen, was positiv für die Anleger sei. Mit der neuen Ausrichtung sollten die Margen und die Bewertung weiter steigen/rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.07.2026 / 16:35 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.07.2026 / 00:15 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Overweight
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Overweight 		Kurs*:
76,10 € 		Abst. Kursziel*:
2,50%
Rating update:
Overweight 		Kurs aktuell:
74,38 € 		Abst. Kursziel aktuell:
4,87%
Analyst Name::
Jose M Asumendi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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