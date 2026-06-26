Continental Aktie
|73,20EUR
|-0,16EUR
|-0,22%
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
Continental Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Continental mit einem Kursziel von 66 Euro auf "Market-Perform" belassen. Dies schrieb Eunice Lee am Donnerstag in der jährlichen Bestandsaufnahme der Investmentbank zur "elektrischen Revolution" in der globalen Autobranche. Dieses Mal widmete sie sich der Stabilität der Lieferkette, die angesichts der unterschiedlichen Elektrifizierungs-Akzeptanz und den geopolitischen Risiken an Bedeutung gewinne. Autobauer und ihre Zulieferer stünden unter zunehmendem Druck, Verwerfungen zu antizipieren und zu meistern - quer durch Beschaffung, Produktion und Logistik. Die Herausforderung für die Europäer liege darin, sich weiterhin Relevanz auf dem Heimatmarkt zu sichern./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.06.2026 / 11:41 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Continental AG Market-Perform
|
Unternehmen:
Continental AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
66,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
73,62 €
|
Abst. Kursziel*:
-10,35%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
73,20 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-9,84%
|
Analyst Name::
Eunice Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Continental AG
|
10:34
|Continental-Aktie: Market-Perform-Bewertung durch Bernstein Research (finanzen.at)
|
25.06.26
|Bernstein Research: Market-Perform für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
24.06.26
|DAX 40-Papier Continental-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Continental von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
24.06.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zum Start des Mittwochshandels mit Abgaben (finanzen.at)
|
24.06.26
|XETRA-Handel LUS-DAX beginnt die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
23.06.26
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
23.06.26
|DAX aktuell: DAX liegt zum Start des Dienstagshandels im Minus (finanzen.at)
|
17.06.26
|DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)