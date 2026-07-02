Continental Aktie

75,18EUR 2,68EUR 3,70%
Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

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02.07.2026 09:53:50

Continental Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Continental vor Quartalszahlen von 70 auf 75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Resultate könnten als positiver Kurstreiber fungieren, da sie eine starke operative Leistung im Reifengeschäft belegen dürften, schrieb Christoph Laskawi in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Im Mittelpunkt stehe aber weiterhin der Verkauf von ContiTech, für den eine Ankündigung zur Jahresmitte erwartet werde. Der Experte schraubte seine Prognosen nach oben./rob/edh/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Continental AG Buy
Unternehmen:
Continental AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
75,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
74,52 € 		Abst. Kursziel*:
0,64%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
75,18 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-0,24%
Analyst Name::
Christoph Laskawi 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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