WKN DE: DTR0CK / ISIN: DE000DTR0CK8

Aktuelle Analyse 14.10.2025 12:28:46

Daimler Truck-Analyse: RBC Capital Markets verleiht Daimler Truck-Aktie Outperform in jüngster Analyse

Das Daimler Truck-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Nick Housden unterzogen.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Daimler Truck auf "Outperform" mit einem Kursziel von 42 Euro belassen. Die für das zweite Halbjahr 2025 erhoffte allgemeine Belebung der Industrie sei auf 2026 verschoben, konstatierte das Analystenteam um Nick Housden in einer am Dienstag vorliegenden Studie zur europäischen Investitionsgüterbranche. Nach einer Überprüfung der Prognosen für 2026 reduzierten die Experten ihre Gewinnprognosen (EPS) für die Hälfte der von ihnen beobachteten Sektorunternehmen um durchschnittlich 3 Prozent. Da die Branchenbewertung nicht günstig sei, sollten Anleger selektiv vorgehen, empfiehlt das RBC-Team.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die Daimler Truck-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktie verlor um 12:11 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 34,14 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 23,02 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 325 074 Daimler Truck-Aktien. Das Papier büßte seit Jahresbeginn 2025 2,7 Prozent ein. Voraussichtlich am 07.11.2025 dürfte Daimler Truck Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2025 / 19:22 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquelle: Daimler Truck AG,Daimler Trucks

11:39 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
09.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.25 Daimler Truck Neutral Goldman Sachs Group Inc.
08.10.25 Daimler Truck Outperform RBC Capital Markets
06.10.25 Daimler Truck Buy Jefferies & Company Inc.
Daimler Truck 33,95 -1,45%

