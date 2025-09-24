Airbus Aktie

Airbus für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Lohnende Airbus SE-Investition? 24.09.2025 10:03:52

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Airbus SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 134,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,741 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,98 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Anteils am 23.09.2025 auf 194,26 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte Airbus SE einen Börsenwert von 154,41 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Anteils fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbus SE-Anteils auf 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Airbus

Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten

Analysen zu Airbus SEmehr Analysen

19.09.25 Airbus Buy Goldman Sachs Group Inc.
16.09.25 Airbus Buy UBS AG
15.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Airbus Outperform RBC Capital Markets
05.09.25 Airbus Buy Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Airbus SE 195,14 1,15% Airbus SE

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 38: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 38
20.09.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.09.25 KW 38: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.09.25 KW 38: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX im Minus -- DAX etwas leichter -- Asiens Börsen freundlich
Der heimische und der deutsche Leitindex zeigen sich zur Wochenmitte in Rot. Die Indizes in Asien präsentieren sich am Mittwoch mit positiver Tendenz.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen