DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen

Bei einem frühen Airbus SE-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurde die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 134,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,741 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,98 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Anteils am 23.09.2025 auf 194,26 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,98 Prozent.

Zuletzt verbuchte Airbus SE einen Börsenwert von 154,41 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Anteils fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbus SE-Anteils auf 19,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at