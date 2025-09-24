Airbus Aktie
WKN: 938914 / ISIN: NL0000235190
|Lohnende Airbus SE-Investition?
|
24.09.2025 10:03:52
DAX 40-Papier Airbus SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbus SE von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurde die Airbus SE-Aktie an der Börse PAR gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 134,92 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 0,741 Airbus SE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 143,98 EUR, da sich der Wert eines Airbus SE-Anteils am 23.09.2025 auf 194,26 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments +43,98 Prozent.
Zuletzt verbuchte Airbus SE einen Börsenwert von 154,41 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Airbus SE-Anteils fand am 10.07.2000 an der Börse PAR statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Airbus SE-Anteils auf 19,00 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbus SEmehr Nachrichten
|
09:29
|Handel in Paris: CAC 40 beginnt die Mittwochssitzung im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Verluste in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.at)
|
23.09.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 steigt zum Handelsende (finanzen.at)
|
23.09.25
|Pluszeichen in Paris: So entwickelt sich der CAC 40 am Dienstagnachmittag (finanzen.at)
|
23.09.25
|CAC 40 aktuell: CAC 40-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
23.09.25
|Zuversicht in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Dienstagshandels fester (finanzen.at)
|
22.09.25
|Montagshandel in Paris: CAC 40 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Airbus SEmehr Analysen
|19.09.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Airbus Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.09.25
|Airbus Buy
|UBS AG
|15.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.09.25
|Airbus Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.10.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.09.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.08.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.24
|Airbus Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|03.07.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|19.06.25
|Airbus Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.25
|Airbus Neutral
|UBS AG
|30.04.25
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Airbus SE
|195,14
|1,15%