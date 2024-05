DAX 40-Papier Commerzbank-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Commerzbank Anlegern eine Freude

Ein Blick in den Dividendenkalender offenbart, dass sich Commerzbank-Anleger über eine Ausschüttung in ihr Dividendenportfolio freuen können.

Bei der Hauptversammlung von DAX 40-Titel Commerzbank am 30.04.2024 wurde für das Jahr 2023 das Ausschütten einer Dividende in Höhe von 0,35 EUR beschlossen. Damit wurde die Commerzbank-Dividendenausschüttung im Vorjahresvergleich um 75,00 Prozent angezogen. Commerzbank zahlt Aktionären eine Gesamtausschüttung von 250,00 Mio. EUR.

Veränderung der Commerzbank-Dividendenrendite

Die Commerzbank-Aktie verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 13,96 EUR in den Feierabend. Heute ist der Ex-Dividende-Tag von Commerzbank, demnach wird der Commerzbank-Titel mit Dividendenabschlag gehandelt. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem Commerzbank-Papier optisch zu teils deutlichen Verlusten kommen. Kurze Zeit später wird die Dividende an die Anteilseigner überwiesen. Die Dividendenrendite für 2023 beträgt 3,25 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vergleich zum Vorjahr, als sie noch 2,26 Prozent betrug.

Vergleich von realer Rendite und Aktienkursentwicklung

Im Zeitraum von 1 Jahr hat sich der Commerzbank-Aktienkurs via XETRA 44,72 Prozent verteuert. Rendite und Dividende zusammengenommen hat die tatsächliche Rendite mit 78,42 Prozent stärker zugenommen als der Aktienkurs.

Dividendenzahlungen im Vergleich mit der Peergroup

Verglichen mit der Peergroup (Allianz, Deutsche Bank, Commerzbank) zeigt sich Commerzbank im Jahr 2023 abgeschlagen. Auch in puncto Dividendenrendite schneidet Commerzbank nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Der stärkste Dividenden-Titel in der Peergroup ist Allianz mit einer Dividendenauszahlung von 13,80 EUR und einer Dividendenrendite von 13,80 Prozent.

Commerzbank-Dividendenausblick

Für 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 0,55 EUR voraus. Die Dividendenrendite würde demzufolge laut FactSet-Schätzungen auf 3,94 Prozent steigen.

Hauptdaten der Commerzbank-Aktie

Die Börsenbewertung des DAX 40-Unternehmens Commerzbank beläuft sich aktuell auf 17,314 Mrd. EUR. Commerzbank besitzt aktuell ein KGV von 6,60. Im Jahr 2023 belief sich der Umsatz von Commerzbank auf 22,472 Mrd.EUR, der Gewinn je Aktie machte 1,63 EUR aus.

Redaktion finanzen.at