Infineon Aktie
WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004
|Infineon-Investment im Blick
|
29.12.2025 10:03:51
DAX 40-Papier Infineon-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Infineon von vor einem Jahr abgeworfen
Infineon-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Infineon-Aktie bei 31,82 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Infineon-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 314,268 Infineon-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 36,72 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 11 539,91 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 15,40 Prozent.
Am Markt war Infineon jüngst 47,81 Mrd. Euro wert. Infineon-Anteile wurde am 13.03.2000 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Die Infineon-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 70,20 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Infineon AGmehr Analysen
|01.12.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.11.25
|Infineon Buy
|UBS AG
|27.11.25
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.11.25
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Infineon Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
