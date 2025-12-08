Merck Aktie
|120,55EUR
|0,00EUR
|0,00%
WKN: 659990 / ISIN: DE0006599905
Merck Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Merck KGaA von 155 auf 150 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Papiere der Darmstädter blieben unterbewertet - sowohl verglichen mit der Life-Science- als auch mit der Halbleiterkonkurrenz, wie Richard Vosser in seinem Ausblick auf 2026 für die europäische Pharmabranche vom Montag schrieb./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.12.2025 / 03:14 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Merck KGaA Overweight
|
Unternehmen:
Merck KGaA
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
150,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
120,50 €
|
Abst. Kursziel*:
24,48%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
120,55 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24,43%
|
Analyst Name::
Richard Vosser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Merck KGaAmehr Nachrichten
|
03.12.25
|Verluste in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX zeigt sich zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
|
03.12.25
|Merck-Aktie im Aufwind: Kurs reagiert auf Hochstufung und Hoffnungen im Laborgeschäft (dpa-AFX)
|
03.12.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX in Rot (finanzen.at)
|
03.12.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: DAX am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.at)
|
03.12.25
|LUS-DAX aktuell: Anleger lassen LUS-DAX am Mittag steigen (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: DAX zeigt sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
03.12.25
|AKTIE IM FOKUS: Merck KGaA stark erholt - Exane gibt Skepsis auf und empfiehlt (dpa-AFX)
Analysen zu Merck KGaAmehr Analysen
|07:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|07:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|14.11.25
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.25
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|13.11.25
|Merck Buy
|UBS AG
|17.11.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|12.09.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|25.08.25
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|19.08.25
|Merck Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|Merck KGaA
|120,65
|0,08%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:03
|Allianz Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:50
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:49
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:49
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|Ryanair Market-Perform
|Bernstein Research
|07:47
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|07:47
|easyJet Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:46
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|07:39
|Sartorius Stedim Biotech Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:39
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Merck Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:37
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:36
|Novo Nordisk Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:34
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:25
|Heidelberg Materials Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:16
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|AstraZeneca Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Novartis Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:10
|SCHOTT Pharma Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Swiss Re Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|AXA Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Assicurazioni Generali Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Hapag-Lloyd Underweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|easyJet Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Hannover Rück Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Swiss Re Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Netflix Equal Weight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Alstom Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Airbus Outperform
|RBC Capital Markets
|05.12.25
|Henkel vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.12.25
|Netflix Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|HUGO BOSS Kaufen
|DZ BANK
|05.12.25
|Deutsche Börse Overweight
|Barclays Capital
|05.12.25
|Volkswagen Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|Mercedes-Benz Group Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|BMW Outperform
|Bernstein Research
|05.12.25
|E.ON Market-Perform
|Bernstein Research
|05.12.25
|RATIONAL Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.12.25
|EssilorLuxottica Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Rio Tinto Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.12.25
|Aroundtown Buy
|Warburg Research