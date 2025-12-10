Rheinmetall Aktie

Lukrative Rheinmetall-Investition? 10.12.2025 10:04:06

DAX 40-Papier Rheinmetall-Aktie: So viel hätte eine Investition in Rheinmetall von vor 3 Jahren abgeworfen

Wer vor Jahren in Rheinmetall-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Die Rheinmetall-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Rheinmetall-Aktie 196,55 EUR wert. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 50,878 Rheinmetall-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand 1 641,50 EUR gerechnet, wäre die Investition nun 83 515,64 EUR wert. Damit wäre die Investition 735,16 Prozent mehr wert.

Alle Rheinmetall-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72,72 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

