DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 10 Jahren verdient

Vor 10 Jahren wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, befänden sich nun 3,127 Scout24-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 268,92 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 22.12.2025 auf 86,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 168,92 Prozent gleich.

Scout24 wurde am Markt mit 6,23 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Scout24-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Der Erstkurs des Scout24-Anteils belief sich damals auf 30,75 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at