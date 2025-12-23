Scout24 Aktie
WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80
|Performance im Blick
|
23.12.2025 10:03:42
DAX 40-Papier Scout24-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Scout24-Investment von vor 10 Jahren verdient
Vor 10 Jahren wurden Scout24-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 31,98 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Scout24-Aktie investiert, befänden sich nun 3,127 Scout24-Anteile in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 268,92 EUR, da sich der Wert einer Scout24-Aktie am 22.12.2025 auf 86,00 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 168,92 Prozent gleich.
Scout24 wurde am Markt mit 6,23 Mrd. Euro bewertet. Der erste Handelstag der Scout24-Anteile an der Börse XETRA war der 01.10.2015. Der Erstkurs des Scout24-Anteils belief sich damals auf 30,75 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Scout24mehr Nachrichten
|
14:19
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
14:19
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
22.12.25
|EQS-CMS: Scout24 SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.12.25
|EQS-DD: Scout24 SE: Dr. Hans-Holger und Annemone Albrecht, buy (EQS Group)
|
19.12.25