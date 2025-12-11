Scout24 Aktie

86,90EUR 0,65EUR 0,75%
Scout24 für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A12DM8 / ISIN: DE000A12DM80

11.12.2025 07:21:11

Scout24 Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Scout24 von 128 auf 122 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Gerhard Orgonas reagierte damit am Mittwochabend auf die zuletzt gesunkene Branchenbewertung, erhöhte allerdings seine Ergebnisschätzungen wegen der Übernahme in Spanien im September. Der Zukauf werde kritisch beäugt, Scout24 habe aber einfach eine günstige Chance ergriffen, schrieb der Experte. Auch die Befürchtungen um die KI-Konkurrenz sehe er gelassen./rob/ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.12.2025 / 17:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Scout24 Buy
Unternehmen:
Scout24 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
122,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
86,60 € 		Abst. Kursziel*:
40,88%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
86,90 € 		Abst. Kursziel aktuell:
40,39%
Analyst Name::
Gerhard Orgonas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Scout24mehr Analysen

07:21 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.12.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
25.11.25 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Scout24 Outperform Bernstein Research
05.11.25 Scout24 Overweight Barclays Capital
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Scout24 86,00 -0,29% Scout24

07:21 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
