22.12.2025 14:09:03

EQS-CMS: Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Scout24 SE / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052
Scout24 SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

22.12.2025 / 14:09 CET/CEST
Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052

Im Zeitraum vom 15. Dezember 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 hat die Scout24 SE insgesamt 18.852 Stück Aktien im Rahmen des laufenden Aktienrückkaufprogramms gekauft, das mit der Bekanntmachung vom 3. April 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 in der geltenden Fassung und Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 bekannt gemacht wurde.

Der Erwerb erfolgte ausschließlich über die Börsen oder über ein multilaterales Handelssystem im Sinne des § 2 Abs. 6 Börsengesetz durch ein von der Scout24 SE beauftragtes Kreditinstitut.

Dabei wurden jeweils folgende Stückzahlen zurückgekauft:

 

Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück
 		 Gewichteter Durchschnittskurs
 		 Handelsplattform
(MIC Code)
 
15.12.2025 1.521 86,6806 CEUX
15.12.2025 707 86,7600 TQEX
15.12.2025 1.156 86,7272 XETA
16.12.2025 2.838 86,2231 CEUX
16.12.2025 393 86,0331 TQEX
16.12.2025 959 86,2564 XETA
17.12.2025 2.290 86,0245 CEUX
17.12.2025 524 86,2128 TQEX
17.12.2025 1.043 85,8860 XETA
18.12.2025 1.946 85,7680 CEUX
18.12.2025 924 85,7942 TQEX
18.12.2025 938 85,9361 XETA
19.12.2025 1.385 85,8084 CEUX
19.12.2025 841 85,6537 TQEX
19.12.2025 1.387 85,9310 XETA

 

Die Gesamtzahl der im Rahmen des Aktienrückkaufprogramms seit dem 7. April 2025 bis einschließlich 19. Dezember 2025 gekauften Aktien beläuft sich damit auf 987.495 Aktien.

Detaillierte Informationen über die Geschäfte im Rahmen des Rückkaufprogramms gemäß Art. 2 Abs. 3 Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 sind auf der Internetseite der Scout24 SE unter https://www.scout24.com/investor-relations/aktie/aktienrueckkaufprogramm/aktienrueckkaufprogramm-april-2025 veröffentlicht.

Berlin, 22. Dezember 2025

Scout24 SE

Der Vorstand


22.12.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Scout24 SE
Invalidenstraße 65
10557 Berlin
Deutschland
Internet: www.scout24.com

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2250260  22.12.2025 CET/CEST

