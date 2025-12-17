DAX 40-Papier Zalando-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Zalando von vor 3 Jahren bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Zalando-Investment verlieren können.

Vor 3 Jahren wurde das Zalando-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Zalando-Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 31,85 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 313,972 Zalando-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Zalando-Anteile wären am 16.12.2025 7 751,96 EUR wert, da der Schlussstand 24,69 EUR betrug. Das kommt einer Abnahme um 22,48 Prozent gleich.

Der Börsenwert von Zalando belief sich zuletzt auf 6,15 Mrd. Euro. Das Zalando-Papier wurde am 01.10.2014 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der erste festgestellte Kurs der Zalando-Aktie lag damals bei 24,10 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at