Kaufen für Zalando-Aktie nach DZ BANK-Analyse

Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Die geplante Erhebung einer pauschalen EU-Einfuhrgebühr in Höhe von drei Euro für Produkte unter 150 EUR ab Mitte 2026 sei der erste Schritt zur Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen im europäischen Online-Handel, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.

Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse

Das Papier von Zalando konnte um 16:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 25,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 946 049 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2025 um 21,9 Prozent nach.

