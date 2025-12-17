Zalando Aktie
WKN DE: ZAL111 / ISIN: DE000ZAL1111
|Aktuelle Analyse
|
17.12.2025 17:04:45
Kaufen für Zalando-Aktie nach DZ BANK-Analyse
Die DZ Bank hat die Einstufung für Zalando auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 36 Euro belassen. Die geplante Erhebung einer pauschalen EU-Einfuhrgebühr in Höhe von drei Euro für Produkte unter 150 EUR ab Mitte 2026 sei der erste Schritt zur Wiederherstellung fairer Wettbewerbsbedingungen im europäischen Online-Handel, schrieb Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie.
Zwischen Kursziel und Realität: Die Zalando-Aktie im Detail am Tag der Analyse
Das Papier von Zalando konnte um 16:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 2,5 Prozent auf 25,30 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 946 049 Zalando-Aktien umgesetzt. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2025 um 21,9 Prozent nach.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.12.2025 / 14:40 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
