DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Commerzbank von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in Commerzbank-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Das Commerzbank-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 14,25 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 70,175 Commerzbank-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 26.11.2025 auf 34,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 417,54 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 141,75 Prozent zugenommen.

Commerzbank wurde jüngst mit einem Börsenwert von 36,71 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Commerzbank-Papiere fand am 05.06.2000 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des Commerzbank-Papiers lag beim Börsengang bei 38,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at