Langfristige Performance 06.11.2025 10:03:50

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel hätte eine Investition in Commerzbank von vor 3 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Commerzbank-Investment gewesen.

Am 06.11.2022 wurde das Commerzbank-Papier an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 8,22 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 121,625 Commerzbank-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 05.11.2025 auf 32,54 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 957,67 EUR wert. Das entspricht einem Plus von 295,77 Prozent.

Am Markt war Commerzbank jüngst 36,71 Mrd. Euro wert. Am 05.06.2000 fand der erste Handelstag der Commerzbank-Aktie an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt des Commerzbank-Papiers wurde der Erstkurs mit 38,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

