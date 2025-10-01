DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Continental-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Continental-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Continental-Papier bei 43,36 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 230,615 Continental-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2025 auf 56,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 942,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,42 Prozent angewachsen.

Continental war somit zuletzt am Markt 11,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at