Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Profitables Continental-Investment?
|
01.10.2025 10:05:26
DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient
Das Continental-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Continental-Papier bei 43,36 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 230,615 Continental-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2025 auf 56,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 942,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,42 Prozent angewachsen.
Continental war somit zuletzt am Markt 11,28 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Continental
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
30.09.25
|XETRA-Handel: LUS-DAX beendet den Dienstagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
30.09.25
|Gewinne in Frankfurt: Schlussendlich Gewinne im DAX (finanzen.at)
|
30.09.25
|Continental-Aktie dennoch in Rot: Conti sieht Perspektive im DAX (dpa-AFX)
|
29.09.25
|Pluszeichen in Frankfurt: LUS-DAX fester (finanzen.at)
|
29.09.25
|Freundlicher Handel: Anleger lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
26.09.25
|Investment-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von Bernstein Research (finanzen.at)
|
26.09.25
|Investment-Tipp Continental-Aktie: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) bewertet Anteilsschein in neuer Analyse (finanzen.at)
|
26.09.25
|Investment-Note für Continental-Aktie: Neue Analyse von DZ BANK (finanzen.at)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|26.09.25
|Continental Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.09.25
|Continental Kaufen
|DZ BANK
|23.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|22.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|26.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|22.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|19.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|24.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.09.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|55,88
|-0,75%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX verliert -- Nikkei im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.