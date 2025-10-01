Continental Aktie

Continental für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Profitables Continental-Investment? 01.10.2025 10:05:26

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

DAX 40-Titel Continental-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Continental-Investment von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Continental-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Das Continental-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Continental-Papier bei 43,36 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Continental-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 230,615 Continental-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.09.2025 auf 56,12 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 12 942,12 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 29,42 Prozent angewachsen.

Continental war somit zuletzt am Markt 11,28 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Continental

Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten

Analysen zu Continental AGmehr Analysen

26.09.25 Continental Underperform Bernstein Research
26.09.25 Continental Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.09.25 Continental Kaufen DZ BANK
24.09.25 Continental Hold Jefferies & Company Inc.
23.09.25 Continental Overweight Barclays Capital
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Continental AG 55,88 -0,75% Continental AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09:41 3. Quartal 2025: So performten die DAX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
07:53 September 2025: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
30.09.25 3. Quartal 2025: So bewegten sich die ATX-Aktien im abgelaufenen Jahresviertel
28.09.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 39
28.09.25 Gold, Öl & Co. in KW 39: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX verliert -- Nikkei im Minus - China-Börsen geschlossen
Der heimische Markt pendelt am Mittwoch um die Nulllinie. Der deutsche Leitindex zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Leitindex gab zur Wochenmitte nach, die China-Börsen blieben daneben feiertagsbedingt geschlossen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen