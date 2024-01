DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie statt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 41,51 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie investiert, befänden sich nun 2,409 DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.01.2024 106,94 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 44,39 EUR belief. Aus 100 EUR wurden somit 106,94 EUR, was einer positiven Performance von 6,94 Prozent entspricht.

DHL Group (ex Deutsche Post) wurde am Markt mit 52,89 Mrd. Euro bewertet. Das Börsendebüt der DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere fand am 20.11.2000 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers bei 21,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at