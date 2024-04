DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel hätte eine Investition in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor einem Jahr gekostet

Vor Jahren in DHL Group (ex Deutsche Post) eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 43,51 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 2,299 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 19.04.2024 auf 38,34 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 88,13 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 11,87 Prozent abgenommen.

DHL Group (ex Deutsche Post) wurde jüngst mit einem Börsenwert von 45,28 Mrd. Euro gelistet. Der erste Handelstag der DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile an der Börse XETRA war der 20.11.2000. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag beim Börsengang bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at