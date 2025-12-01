Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

MTU Aero Engines Aktie

WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0

Profitabler MTU Aero Engines-Einstieg? 01.12.2025 10:04:31

DAX 40-Titel MTU Aero Engines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein MTU Aero Engines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Wer vor Jahren in MTU Aero Engines-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 3 Jahren wurde das MTU Aero Engines-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 200,00 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 5,000 MTU Aero Engines-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 28.11.2025 auf 352,30 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 761,50 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 76,15 Prozent vermehrt.

Zuletzt verbuchte MTU Aero Engines einen Börsenwert von 18,95 Mrd. Euro. Der erste Handelstag der MTU Aero Engines-Papiere an der Börse XETRA war der 06.06.2005. Ihren ersten Handelstag begann die MTU Aero Engines-Aktie bei 21,89 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: MTU Aero Engines

Es ist ein Fehler aufgetreten!
