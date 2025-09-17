Continental Aktie
WKN: 543900 / ISIN: DE0005439004
|Continental-Investmentbeispiel
|
17.09.2025 10:04:17
DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 5 Jahren verloren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Continental-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Continental-Anteile an diesem Tag bei 83,79 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Continental-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,193 Continental-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,48 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 16.09.2025 auf 71,62 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,52 Prozent eingebüßt.
Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,51 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com
Nachrichten zu Continental AGmehr Nachrichten
|
16.09.25
|Jefferies & Company Inc. mit Investmenttipp: Hold-Note für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
16.09.25
|Aumovio von Continental: Börsenstart mit kurzfristiger DAX-Aufnahme am 18. September - Conti-Aktie knapp in Grün (Dow Jones)
|
15.09.25
|NACHBÖRSE/XDAX -0,1% auf 23.726 Pkt - Conti etwas fester (Dow Jones)
|
15.09.25
|ANALYSE-FLASH: Bernstein belässt Continental auf 'Underperform' - Ziel 66 Euro (dpa-AFX)
|
15.09.25
|Aktien-Analyse: Bernstein Research bewertet Continental-Aktie (finanzen.at)
|
15.09.25
|Buy von UBS AG für Continental-Aktie (finanzen.at)
|
15.09.25
|Handel in Frankfurt: Anleger lassen DAX am Montagmittag steigen (finanzen.at)
|
15.09.25
|Börse Frankfurt in Grün: Anleger lassen LUS-DAX steigen (finanzen.at)
Analysen zu Continental AGmehr Analysen
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|15.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|11.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|10.09.25
|Continental Buy
|UBS AG
|08.09.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.25
|Continental Overweight
|Barclays Capital
|15.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|10.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|04.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|03.09.25
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|29.11.24
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|16.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|13.08.25
|Continental Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.25
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Continental AG
|72,04
|-0,44%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFed mit Zinsentscheid am Abend: ATX zeigt sich an ruhigem Handelstag etwas höher -- DAX nach Kursrutsch mit Gegenbewegung -- Asiens Börsen uneinheitlich
In Wien verläuft der Handel in ruhigen Bahnen. Am deutschen Aktienmarkt sind Gewinne zu sehen. Die Börsen in Asien zeigen sich zur Wochenmitte mit unterschiedlichen Vorzeichen.