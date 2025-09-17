Continental Aktie

Continental-Investmentbeispiel 17.09.2025 10:04:17

DAX 40-Wert Continental-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Continental von vor 5 Jahren verloren

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Continental-Aktien verlieren können.

Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Continental-Anteilen statt. Zum Handelsende standen Continental-Anteile an diesem Tag bei 83,79 EUR. Bei einem Investment von 100 EUR in die Continental-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1,193 Continental-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 85,48 EUR, da sich der Wert eines Continental-Papiers am 16.09.2025 auf 71,62 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 14,52 Prozent eingebüßt.

Alle Continental-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 14,51 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Nils Versemann / Shutterstock.com

