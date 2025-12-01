Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

Fresenius Medical Care Aktie

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

Fresenius Medical Care (FMC) St-Investmentbeispiel 01.12.2025 10:04:31

DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,33 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 32,971 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 1 360,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,00 Prozent erhöht.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Fresenius Medical Care

24.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
07.11.25 Fresenius Medical Care Buy Goldman Sachs Group Inc.
07.11.25 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
07.11.25 Fresenius Medical Care Underperform Jefferies & Company Inc.
06.11.25 Fresenius Medical Care Equal Weight Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel

Fresenius Medical Care (FMC) St. 41,03 -0,73% Fresenius Medical Care (FMC) St.

