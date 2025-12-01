DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren verdient

Vor Jahren Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.

Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,33 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 32,971 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 1 360,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,00 Prozent erhöht.

Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,96 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at