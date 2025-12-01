Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Fresenius Medical Care (FMC) St-Investmentbeispiel
|
01.12.2025 10:04:31
DAX 40-Wert Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fresenius Medical Care (FMC) St von vor 3 Jahren verdient
Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 30,33 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie investierten, hätten nun 32,971 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 28.11.2025 1 360,04 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 41,25 EUR belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 36,00 Prozent erhöht.
Fresenius Medical Care (FMC) St markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 11,96 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Bildquelle: Fresenius Medical Care
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius Medical Care (FMC) St.
|41,03
|-0,73%