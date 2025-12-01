Fresenius Medical Care Aktie
WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802
|Aktienanalyse
|
01.12.2025 12:34:47
UBS AG veröffentlicht Bewertung: Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie mit Sell
Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für FMC mit einem Kursziel von 38 Euro auf "Sell" belassen. Analyst Graham Doyle blieb in seiner Einschätzung vom Freitagabend skeptisch, ob der Dialysekonzern die hohen Markterwartungen an das Wachstum der US-Behandlungszahlen erfüllen kann.
Aktienbewertung im Detail: Die Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Das Papier von Fresenius Medical Care (FMC) St befand sich um 12:17 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 41,06 EUR ab. Also hat der Anteilsschein noch Abwärtsspielraum von 7,45 Prozent gerechnet zum festgelegten Kursziel. 86 358 Fresenius Medical Care (FMC) St-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Jahresanfang 2025 gab die Aktie um 4,4 Prozent nach.
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.11.2025 / 17:55 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2025
