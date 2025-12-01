Fresenius Medical Care Aktie
EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information
|
EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG
/ Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG: Share buyback
Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Share buyback – Interim Report
In the period from November 24, 2025 to November 28, 2025 (each inclusive), 509,232 shares were bought back within the framework of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on August 11, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.
Shares were bought back as follows:
A total of 8,517,015 shares have been acquired within the framework of this share buyback.
The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.
Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.
01.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
|Language:
|English
|Company:
|Fresenius Medical Care AG
|Else-Kröner-Straße 1
|61352 Bad Homburg
|Germany
|Internet:
|www.freseniusmedicalcare.com
|End of News
|EQS News Service
|
2238222 01.12.2025 CET/CEST
