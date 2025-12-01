Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

WKN: 578580 / ISIN: DE0005785802

01.12.2025 12:29:03

EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

EQS Post-admission Duties announcement: Fresenius Medical Care AG / Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014
Fresenius Medical Care AG : Release of a capital market information

01.12.2025 / 12:29 CET/CEST
Dissemination of a Post-admission Duties announcement transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Fresenius Medical Care AG: Share buyback

Disclosure pursuant to Art. 5 para. 1 lit. b) of Regulation (EU) No. 596/2014

Share buyback – Interim Report

In the period from November 24, 2025 to November 28, 2025 (each inclusive), 509,232 shares were bought back within the framework of the share buyback of Fresenius Medical Care AG, the start of which was disclosed on August 11, 2025 pursuant to Art. 5 para. 1 lit. a) of Regulation (EU) No. 596/2014, Art. 2 para. 1 of Delegated Regulation (EU) 2016/1052.

Shares were bought back as follows:

Date Acquired shares (number) Weighted average price (in EUR) Transaction volume
(in EUR)		 Trading venue
24 November 2025 298 40.6622 12,117.34 AQEU
24 November 2025 4,937 40.6907 200,889.94 CEUX
24 November 2025 158 40.7900 6,444.82 TQEX
24 November 2025 28,926 41.0674 1,187,916.13 XETA
25 November 2025 15,913 41.2981 657,176.47 XETA
26 November 2025 13,760 41.2663 567,823.60 CEUX
26 November 2025 139,240 41.2908 5,749,337.38 XETA
27 November 2025 15,000 41.1955 617,932.85 CEUX
27 November 2025 141,000 41.1691 5,804,849.10 XETA
28 November 2025 20,000 41.2384 824,768.02 CEUX
28 November 2025 130,000 41.2265 5,359,446.25 XETA

A total of 8,517,015 shares have been acquired within the framework of this share buyback.

The purchase of the shares is carried out by a credit institution commissioned by Fresenius Medical Care AG.

Fresenius Medical Care AG will provide regular information regarding the progress of the share buyback, including by posting its required disclosures at https://freseniusmedicalcare.com/en/investors/shares/share-buyback/.


01.12.2025 CET/CEST The EQS Distribution Services include Regulatory Announcements, Financial/Corporate News and Press Releases.
View original content: EQS News

Language: English
Company: Fresenius Medical Care AG
Else-Kröner-Straße 1
61352 Bad Homburg
Germany
Internet: www.freseniusmedicalcare.com

 
End of News EQS News Service

2238222  01.12.2025 CET/CEST

