EQS-CMS: Fresenius Medical Care AG : Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation

Fresenius Medical Care AG: Aktienrückkauf

Erwerb eigener Aktien – Zwischenmeldung

Im Zeitraum vom 24. November 2025 bis zum 28. November 2025 (jeweils einschließlich) wurden insgesamt 509.232 Aktien der Fresenius Medical Care AG im Rahmen des Aktienrückkaufs erworben, dessen Beginn am 11. August 2025 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 bekanntgemacht wurde.

Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben:

Datum Zurückgekaufte Aktien (Stück) Gewichteter Durchschnittskurs

(in EUR) Transaktionsbetrag

(in EUR) Handelsplatz 24. November 2025 298 40,6622 12.117,34 AQEU 24. November 2025 4.937 40,6907 200.889,94 CEUX 24. November 2025 158 40,7900 6.444,82 TQEX 24. November 2025 28.926 41,0674 1.187.916,13 XETA 25. November 2025 15.913 41,2981 657.176,47 XETA 26. November 2025 13.760 41,2663 567.823,60 CEUX 26. November 2025 139.240 41,2908 5.749.337,38 XETA 27. November 2025 15.000 41,1955 617.932,85 CEUX 27. November 2025 141.000 41,1691 5.804.849,10 XETA 28. November 2025 20.000 41,2384 824.768,02 CEUX 28. November 2025 130.000 41,2265 5.359.446,25 XETA

Insgesamt wurden im Rahmen dieses Aktienrückkaufs bislang 8.517.015 Aktien erworben.

Der Erwerb der Aktien erfolgt durch ein von der Fresenius Medical Care AG beauftragtes Kreditinstitut.

Die Fresenius Medical Care AG wird über die Fortschritte des Aktienrückkaufs regelmäßig informieren, unter anderem durch Bekanntgabe der erforderlichen Informationen unter https://freseniusmedicalcare.com/de/investoren/aktien/aktienrueckkauf/.